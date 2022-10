Martusciello: “Il prato dell’Olimpico era fresco. Il pallone diventava insidioso”

Giovanni Martusciello, secondo allenatore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine del match contro lo Spezia. L'allenatore biancoceleste, oggi in panchina per la squalifica di Maurizio Sarri, ha parlato anche del terreno di gioco dell'Olimpico, spesso criticato in questa stagione: "Il campo? L'erba era ancora fresca e alcune volte il pallone diventava insidioso, ma in altre occasioni abbiamo giocato con un campo disastrato".