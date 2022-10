Smalling, il gol di testa è Special: terzo in Serie A nelle ultime tre stagioni

"Un buon leader spinge le persone ad avere fiducia in lui, un grande leader spinge le persone ad avere fiducia in sé stesse" diceva Eleanor Roosevelt. Chris Smalling è ormai diventato il leader non solo della difesa della Roma , ma anche dell’intera squadra. Dopo gli infortuni tra novembre e gennaio della scorsa stagione il centrale inglese è tornato il giocatore del primo anno in giallorosso: pochi acciacchi e tanta esperienza. In questo campionato è un titolare fisso della difesa a tre di José Mourinho e nel match di ieri con l’Inter ha trovato il suo quinto gol di testa in giallorosso. Nel lasso di tempo tra il primo gol di Smalling con la Roma (ottobre 2019) fino a oggi solo un giocatore della Juventus, Bremer (7 reti), e D’Ambrosio dell’Inter (6) hanno fatto meglio dell’inglese.

Ed è proprio con il tecnico portoghese che Smalling ha un’altra intesa Special. Il centrale inglese, dopo la vittoria di ieri contro l’Inter, ha tagliato il traguardo delle 300 partite nei cinque grandi campionati europei. In 94 di queste c'era Mourinho in panchina: più che con qualsiasi altro allenatore, con il giallorosso che è ormai diventato uno dei “fedelissimi” del portoghese. Un vero e proprio momento d’oro per Smalling che ora punta alla convocazione con l’Inghilterra nei prossimi Mondiali in Qatar. L’ultima volta che il ct Southgate lo ha visto da vicino non è andata molto bene (alla sconfitta contro l’Udinese per 4-0) e ora il difensore vuole fargli cambiare idea. Una cosa però è certa: la Roma ha in squadra uno dei migliori difensori del campionato di Serie A.