La Roma è fuori dalla Borsa. Vicino Zagadou, passi in avanti per Wijnaldum

Il Barcellona pensa a Ibanez se non dovesse arrivare Koundé. Dalla prossima stagione l'Adidas potrebbe sostituire la New Balance

I Friedkin vogliono potenziare i ricavi della società e nel breve periodo lo faranno grazie al nuovo partner per le divise da gioco. Detto che il rapporto con New Balance scadrà a fine stagione e non verrà esercitata l’opzione di rinnovo, nei giorni scorsi è stata raggiunta una bozza di accordo con Adidas, che si accinge a produrre le maglie giallorosse a partire dalla stagione 2023/24.