Wijnaldum presto alla corte di Mourinho: oggi ultimi dettagli per la trattativa

Dopo Dybala e la quasi sicura uscita oggi dalla Borsa la Roma nel week end potrebbe festeggiare un altro colpo da scudetto. È in via di definizione, secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’affare per portare Georginio Wijnaldum alla corte di Mourinho . Il sì del giocatore olandese, messo ai margini dal nuovo tecnico Galtier , è stato praticamente immediato. E gli ottimi rapporti tra le due proprietà (unite in tutte le battaglie politiche) ha fatto il resto.

Wijnaldum arriverà in prestito con diritto di riscatto sui 16 milioni e l’ingaggio da 9 milioni per il primo anno pagato per poco più della metà dal Psg. Se riscattare l’ex Liverpool a un prezzo vantaggioso ridefinendo lo stipendio oppure rispedirlo in Francia. Un innesto enorme per il centrocampo di Mourinho che non abbandona comunque la pista Frattesi e potrebbe vedere presto le partenze di Villar, Veretout e Diawara. Già oggi Pinto tratterà gli ultimi dettagli con Campos per far avere Wijnaldum a Trigoria a Mourinho già alla ripresa degli allenamenti a Trigoria.