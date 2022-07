Mercato, Zagadou vicino alla Roma: la situazione

Dan-Axel Zagadou è vicino alla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, l'ex difensore del Borussia Dortmund sta prendendo in seria considerazione l'approdo nella Capitale. Il 23enne è attualmente senza contratto e rappresenta per la società l'identikit perfetto per fare il quinto centrale di difesa nella prossima stagione. Nelle ultime ore sono stati fatti importanti passi in avanti importanti e ora il giocatore è convinto del progetto tecnico della squadra di José Mourinho.