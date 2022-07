Frattesi, il Milan ci prova e la Roma è vicina a Wijnaldum: Davide spera ancora 

Il Milan, in questo momento, ha altre priorità. Ma, per quanto riguarda il centrocampo, si sta facendo sotto per Davide Frattesi. Piace tanto a Pioli e Massara, il Milan ha intensificato i contatti con il suo agente e con il Sassuolo ma per adesso non c’è stata l’accelerata decisiva. Anche perché Frattesi ha preso tempo: vuole provare a capire se ci siano o meno i margini per arrivare a Roma nonostante Matic e il probabile arrivo di Wijnaldum. Sperava di essere già al lavoro con Mourinho in Portogallo, aveva anche modificato le sue vacanze per essere, in caso, pronto a partire e il mancato accordo tra Roma e Sassuolo (il club neroverdi non è mai sceso oltre i 25 milioni di valutazione) lo ha gelato.