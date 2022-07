Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Barcellona è interessato a Ibanez

Il difensore brasiliano dei giallorossi è una delle alternative qualora i blaugrana non riuscissero ad arrivare a Koundé

Il mercato della Roma si è sbloccato, dopo l'acquisto di Dybala Tiago Pinto è attivo anche sul fronte delle cessioni. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Gerard Romero il Barcellona ha messo gli occhi su Ibanez se non dovesse arrivare Koundé alla corte di Xavi .

Tra i piani B per il club spagnolo oltre all'ex Atalanta ci sono Saliba, Skriniar, Gvardiol e Inigo Martinez. Il difensore brasiliano non è considerato incedibile e se dovesse arrivare una buona offerta potrebbe lasciare la capitale. Senesi è l'obiettivo numero uno di Pinto in caso di addio di Ibanez.