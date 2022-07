Roma-Shakhtar il 7 agosto all’Olimpico: info biglietti. Parte oggi la vendita

Partirà alle 12 di oggi, venerdì 22 luglio, la vendita dei biglietti per la prima uscita stagionale della Roma allo stadio Olimpico: l'amichevole Roma-Shakhtar Donetsk , in programma domenica 7 agosto alle 20.45. Un appuntamento dai mille significati, non solo sportivi, a cui sarà bellissimo partecipare. Due saranno le fasi di vendita per la gara: una riservata agli abbonati Plus e Classic 2022-23, l'altra una vendita libera aperta a tutti.

A partire dalle ore 12 di oggi, venerdì 22 luglio, e fino alle ore 11.59 di lunedì 25 luglio, gli abbonati per la stagione 2022-23, potranno esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo dedicato, sul proprio posto o anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento, per l’acquisto dei biglietti. Per esercitare la prelazione, solo online, sarà sufficiente effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Per motivi organizzativi, i titolari di abbonamento di Curva Nord, non potranno esercitare in questa fase il diritto di prelazione sul proprio posto, ma potranno comunque effettuare l’acquisto in altri posti tra quelli disponibili. La prelazione per i titolari di abbonamenti corporate nei settori standard sarà esercitabile esclusivamente contattando il Contact Center AS Roma - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.00-18.30).