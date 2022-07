Da Zaniolo a Dybala, la Roma ha due vie per far convivere i quattro tenori

Lo Special One studia le mosse per lanciare i suoi assi all’assalto delle difese avversarie

Dybala invece no, lui ha lavorato con tutti gli altri (esercizi isometrici e propriocettivi) e poi giocato come jolly nella partitella a metà campo, segnando anche il suo primo gol in giallorosso (un sinistro di giustezza a superare Svilar). Presto, però, Mourinho proverà a metterli anche tutti insieme. Sono i tenori giallorossi, le quattro stelle della fase offensiva della Roma. Il problema, semmai, è capire come farli convivere tutti insieme. Mission impossible ? No, quando i giocatori sono forti (e in questo caso lo sono molto) una soluzione alla fine la si trova sempre. O quasi…