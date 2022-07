Dybala subito in gol. E Mourinho lo applaude

Per uno che in carriera ha segnato 153 reti, un gol in allenamento può passare in sordina scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Non quello di ieri (inserimento in mezzo all’area e mancino a girare sul palo sinistro di Svilar), il primo in giallorosso di Dybala, al quale è seguito l’urlo di Mourinho: “Bene Paulo!”. I due formano ormai coppia fissa. José non lo lascia mai un attimo solo. Prima dell’inizio della seduta lo ha preso da parte e ci parlato per quasi due minuti.