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Greenwood-Roma, intesa sull'ingaggio. L'Arsenal su Koné. Soulé in uscita

Il primo colpo Champions per la Roma potrebbe essere proprio Mason Greenwood. Gasp non ha cambiato idea e i giallorossi continuano a lavorare per portarlo a Trigoria: l'attaccante ha accettato un contratto da 4,5 milioni più bonus all'anno (destinato ad aumentare col passare delle stagioni), ma ora serve il via libera del Marsiglia che chiede almeno 50 milioni. A partire da luglio, invece, la valutazione potrebbe salire dato che scatterà la clausola rescissoria da 60 milioni. La percentuale da riconoscere allo United è scesa al 30%. Intanto, l'Arsenal accelera per Koné: gli inglesi hanno trovato l'accordo con il centrocampista. La Roma vuole chiudere il settlement agreement il 30 giugno e vorrebbe riuscirci grazie alla cessione di Soulé. Su di lui continua a esserci il Borussia Dortmund, ma senza proposte concrete la Roma passerà al piano B e dovrà considerare la possibile partenza di Manu Koné, uno degli incedibili di Gasperini. Saranno le offerte a decidere il futuro dei giallorossi.

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