Matias Soulé o Manu Koné? Questo l'interrogativo più delicato per la Roma da qui al 30 giugno. I giallorossi sono quasi obbligati a scegliere chi cedere tra i due, ma - come spesso accade in queste situazioni - probabilmente sarà il mercato stesso a decidere. L'esterno argentino è seguito soprattutto da Borussia Dortmund e Aston Villa, ma a Trigoria non sono ancora arrivate offerte concrete. Soulé rimane il più sacrificabile tra i big per Gasperini, eppure, con la deadline sempre più vicina, a lasciare la Roma potrebbe essere proprio Manu Koné: l'Arsenal sta accelerando e nelle ultime ore ha trovato un accordo con il francese. Stasera parte anche la vetrina Mondiale...

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