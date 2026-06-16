Mancano due settimane alla deadline: senza offerte concrete per Soulé la Roma dovrà passare al piano B
Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp
Matias Soulé o Manu Koné? Questo l'interrogativo più delicato per la Roma da qui al 30 giugno. I giallorossi sono quasi obbligati a scegliere chi cedere tra i due, ma - come spesso accade in queste situazioni - probabilmente sarà il mercato stesso a decidere. L'esterno argentino è seguito soprattutto da Borussia Dortmund e Aston Villa, ma a Trigoria non sono ancora arrivate offerte concrete. Soulé rimane il più sacrificabile tra i big per Gasperini, eppure, con la deadline sempre più vicina, a lasciare la Roma potrebbe essere proprio Manu Koné: l'Arsenal sta accelerando e nelle ultime ore ha trovato un accordo con il francese. Stasera parte anche la vetrina Mondiale...
Oggi l'esordio al Mondiale contro il Senegal. E il futuro...Didier Deschamps ha scelto Tchouameni e Rabiot dal 1' (per "bilanciare" un attacco con 3/4 candidati al Pallone d'Oro), ma è innegabile che giocare al centro della Nazionale favorita per la vittoria finale potrà rappresentare un'ulteriore vetrina estiva. Manu Koné è pronto per fare il suo esordio al Mondiale contro il Senegal (partendo dalla panchina) e l'Arsenal lo osserverà da vicino, magari anche con qualche scout arrivato al MetLife Stadium di New York. Il profilo del centrocampista giallorosso piace a Mikel Arteta (così come Chivu) che è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa. Manu - dopo aver rifiutato l'Atletico Madrid - aspetta ancora un'offerta da parte del PSG (la squadra della sua città), ma in Premier League troverebbe un campionato fatto per le sue caratteristiche dopo due stagioni da top nella Capitale.
Gasp lo vuole a Roma. Ma Soulé può cambiare tuttoDi certo la Roma non lo svenderà: Gasperini lo vuole a Trigoria e anche con l'Arsenal non si scenderebbe dal muro dei 50 milioni di euro che ha bloccato anche l'Inter. I giallorossi hanno intenzione di chiudere il settlement agreement per evitare ulteriori limiti sul mercato e l'obiettivo è quello di riuscirci con la cessione di Soulé. A differenza di Koné, l'argentino porterebbe meno liquidità (circa 20 milioni di plusvalenza rispetto ai 38 del centrocampista) ma al momento è lui il sacrificabile. Mancano due settimane alla deadline, 14 giorni che decideranno tutto: senza offerte concrete per Soulé la Roma dovrà passare al piano B e ragionare proprio sulla cessione di Manu Koné. Il francese resta uno dei più appetibili sul mercato e potrebbe lasciare la Roma in caso di un'accelerata dell'Arsenal. Gasp non vorrebbe privarsene ma sa che una cessione "big" è essenziale per arrivare a Greenwood e iniziare a operare sul mercato in entrata.
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