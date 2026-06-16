Dortmund chiama Mar del Plata e non per la prima volta. Soulé è il principale indiziato per lasciare la Roma, i giallorossi hanno scelto Greenwood come sostituto ma a poco meno di due settimane dal 30 giugno le offerte per l'argentino ancora non sono arrivate. Una squadra che si sta muovendo concretamente c'è ed è il Borussia Dortmund. I tedeschi lo seguono da diversi anni, ancora prima dell'exploit col Frosinone. Infatti, nell'estate del 2023 dopo aver concluso la prima stagione tra Juventus Next Gen e prima squadra i gialloneri si erano affacciati dalle parti della Continassa ricevendo, però, un secco 'no' da parte dei bianconeri che in quel momento non volevano privarsene a titolo definitivo. Poi la carriera di Soulé è proseguita: prima al Frosinone poi alla Roma e la prima stagione in giallorosso ha attirato di nuovo le attenzioni del Borussia che ad agosto 2025 aveva chiesto informazioni a Massara ricevendo un altro 'no' (su di lui c'era anche lo Stoccarda). Quasi dodici mesi dopo il mondo si è ribaltato e i tedeschi preparano un nuovo assalto. Ora la Roma ha bisogno di vendere e vorrebbe salvare Ndicka e Koné. I rapporti tra i due club sono ottimi e a Ferragosto andrà anche in scena un test amichevole in Germania nel quale Soulé può ritrovare Gasp, ma da avversario.

La richiesta della Roma

Greenwood è la priorità