La richiesta dei giallorossi è di 40 milioni di euro, l'agente del giocatore è a Milano. La Roma attende e ha fretta di chiudere la questione plusvalenze
La parabola di Soulé: da leader a sacrificabile
Dortmund chiama Mar del Plata e non per la prima volta. Soulé è il principale indiziato per lasciare la Roma, i giallorossi hanno scelto Greenwood come sostituto ma a poco meno di due settimane dal 30 giugno le offerte per l'argentino ancora non sono arrivate. Una squadra che si sta muovendo concretamente c'è ed è il Borussia Dortmund. I tedeschi lo seguono da diversi anni, ancora prima dell'exploit col Frosinone. Infatti, nell'estate del 2023 dopo aver concluso la prima stagione tra Juventus Next Gen e prima squadra i gialloneri si erano affacciati dalle parti della Continassa ricevendo, però, un secco 'no' da parte dei bianconeri che in quel momento non volevano privarsene a titolo definitivo. Poi la carriera di Soulé è proseguita: prima al Frosinone poi alla Roma e la prima stagione in giallorosso ha attirato di nuovo le attenzioni del Borussia che ad agosto 2025 aveva chiesto informazioni a Massara ricevendo un altro 'no' (su di lui c'era anche lo Stoccarda). Quasi dodici mesi dopo il mondo si è ribaltato e i tedeschi preparano un nuovo assalto. Ora la Roma ha bisogno di vendere e vorrebbe salvare Ndicka e Koné. I rapporti tra i due club sono ottimi e a Ferragosto andrà anche in scena un test amichevole in Germania nel quale Soulé può ritrovare Gasp, ma da avversario.
La richiesta della RomaLa Roma ha bisogno di chiudere il discorso plusvalenze entro il 30 giugno senza dover estendere il settlment agreement. L'agente di Soulé nelle giornata di ieri è arrivato a Milano e inizieranno i primi colloqui con i club. La richiesta della Roma è di circa 40 milioni di euro, una cifra che ne potrebbe fruttare 20 di plusvalenza. Matias può aiutare i Friedkin. Oltre al Borussia Dortmund ci sono anche Fenerbahce, Aston Villa e alcuni club arabi. L'argentino, però, vorrebbe rimanere nei principali campionati europei vista la giovane età.
Greenwood è la prioritàIn caso di partenza di Soulé, la Roma ha già individuato il sostituto. Il sogno di Gasperini rimane Greenwood: il tecnico ha già parlato con il giocatore e il padre agente, strappando nel frattempo il sì dell'ex Manchester United. Ora c'è da trovare l'accordo col Marsiglia che chiede 55 milioni di euro tra base fissa e bonus. L'idea del club giallorosso è quella di offrire un prestito oneroso con obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento. Lavori in corso.
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