Dopo i problemi fisici che ha dovuto affrontare nel corso della stagione, sembra che il futuro di Angeliño sia lontano da Roma. Il terzino spagnolo era stato vicinissimo all'Arabia Saudita la scorsa estate (con l'Al-Hilal che alla fine gli ha preferito Theo Hernandez), ma ora può davvero salutare Trigoria per tornare in patria al Betis Siviglia. Come riporta Sportitalia, nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la Roma e il club andaluso che vede il terzino come una delle opzioni per rinforzare la corsia di sinistra. Negli scorsi mesi il Betis aveva già sondato il profilo dello spagnolo e ora ha intenzione di comprendere la fattibilità dell'operazione. La Roma ha bisogno di cedere entro il 30 giugno e un ulteriore aiuto potrebbe arrivare proprio dalla cessione di Angeliño.