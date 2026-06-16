Quello della Roma su Mason Greenwood potrebbe ben presto diventare un all-in. Gasperini non ha mai cambiato idea sull'inglese e lo considera il tassello ideale da aggiungere al reparto offensivo per trasformare la Roma in una squadra da Champions. L'attaccante ha già detto "sì" all'offerta dei giallorossi per un contratto da circa 4,5 milioni a stagione (destinato ad aumentare col passare delle stagioni) e ora c'è bisogno di trovare l'accordo con il Marsiglia che non si muove dalla richiesta iniziale di almeno 50 milioni. Sono settimane delicate, con la Roma che penserà anche e soprattutto alle cessioni (obbligate così come quelle dell'OM), ma si stanno già definendo le cifre e i possibili costi dell'affare che porterebbe Greenwood a Trigoria.

Cambia la percentuale e spunta una nuova clausola

Lache il club francese dovrà riconoscere al Manchester United ègrazie a una clausola inserita nell’accordo precedente tra le due società. Come riporta Filippo Biafora intervenuto su Radio Manà Manà, inoltre, fino al 30 giugno il Marsiglia continuerà a chiedere almeno 50 milioni di euro. A partire da luglio, invece, la richiesta potrebbe salire dato che scatterà la. In ogni caso, resta probabile la partenza di Greenwoodvisti i gravi problemi finanziari dell'OM che negli scorsi mesi ha anche rischiato l'esclusione dalle coppe europee. La, intanto, tiene vivi i contatti con il calciatore e con la società francese con la quale bisognerànel corso delle prossime settimane.