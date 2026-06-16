La Roma continua a spingere per Greenwood. In attesa della prima offerta ufficiale al Marsiglia i giallorossi stanno definendo l'intesa col giocatore. Prima ci ha pensato Gasperini a scendere in campo parlando direttamente con lui, ora la palla è passata alla società che ha messo sul piatto un ingaggio da 4.5 milioni più bonus di cui alcuni facilmente raggiungibili. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport l'intesa è stata trovata lo stipendio di Greenwood sarà destinato a salire col passare delle stagioni. Una formula che la Roma ha già sperimentato in passato e che sembra destinata a diventare sempre più centrale nella strategia societaria, soprattutto per mantenere sotto controllo il monte stipendi senza rinunciare ad attrarre profili di altissimo livello. Dopo il 30 giugno decollerà la trattativa col club francese che per il momento non intendere abbassare la richiesta di 55 milioni di euro. D'Amico è al lavoro per regalare a Gasp il primo colpo Champions.