Koné tra conferma e cessione: ecco i pro e i contro che dividono Gasp

Garnacho-Malen-Greenwood. Un trio offensivo da Champions per una Roma targata Gasp. L'operazione per Summerville si è arenata per le elevate richieste economiche (sia del West Ham che del calciatore), ma sempre dall'Inghilterra spunta la nuova pista per l'attacco giallorosso: Alejandro Garnacho vuole riscattarsi dopo una stagione opaca trascorsa al Chelsea ed è stato proposto da alcuni intermediari proprio alla Roma. Come riporta Tele Radio Stereo, si tratta di un affare che potrebbe strutturarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto - dopo il pesante investimento che la Roma vuole e spera di chiudere con il Marsiglia per l'arrivo di Mason Greenwood.

Il Chelsea vuole cederlo: offerto anche a Milan e Juventus

Proprio come la sua avventura con il(squadra in cui è cresciuto e poi esploso nel 2024), anche al Chelsea il talento argentino ha rotto con gran parte dello spogliatoio. E ora, nonostante idi euro spesi lo scorso agosto, i Blues sono alla ricerca di squadre interessate a lui. L'attaccante è stato proposto aoltre ad alcuni club di Premier League. Se per Greenwood la Roma ha messo in conto di, sulla trequarti sinistra l'idea di un colpo inpuò essere decisamente concreta. Da considerare, però, il prezzo che fisserà il Chelsea per l'eventuale: si parla di almenodopo la cifra spesa nemmeno un anno fa per strapparlo allo United.