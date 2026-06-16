Sulla trequarti sinistra l'idea di un colpo in prestito può essere decisamente concreta
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Garnacho-Malen-Greenwood. Un trio offensivo da Champions per una Roma targata Gasp. L'operazione per Summerville si è arenata per le elevate richieste economiche (sia del West Ham che del calciatore), ma sempre dall'Inghilterra spunta la nuova pista per l'attacco giallorosso: Alejandro Garnacho vuole riscattarsi dopo una stagione opaca trascorsa al Chelsea ed è stato proposto da alcuni intermediari proprio alla Roma. Come riporta Tele Radio Stereo, si tratta di un affare che potrebbe strutturarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto - dopo il pesante investimento che la Roma vuole e spera di chiudere con il Marsiglia per l'arrivo di Mason Greenwood.
Il Chelsea vuole cederlo: offerto anche a Milan e JuventusProprio come la sua avventura con il Manchester United (squadra in cui è cresciuto e poi esploso nel 2024), anche al Chelsea il talento argentino ha rotto con gran parte dello spogliatoio. E ora, nonostante i 46 milioni di euro spesi lo scorso agosto, i Blues sono alla ricerca di squadre interessate a lui. L'attaccante è stato proposto a Juventus e Milan oltre ad alcuni club di Premier League. Se per Greenwood la Roma ha messo in conto di spendere circa 45-50 milioni, sulla trequarti sinistra l'idea di un colpo in prestito può essere decisamente concreta. Da considerare, però, il prezzo che fisserà il Chelsea per l'eventuale riscatto: si parla di almeno 35 milioni dopo la cifra spesa nemmeno un anno fa per strapparlo allo United.
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