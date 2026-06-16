Niccolò Pisilli è il presente e il futuro della Roma. Dopo una prima parte di stagione con poco spazio, col passare dei mesi si è conquistato la fiducia di Gasperini che lo ha schierato anche in ruoli diversi. Il centrocampista, dopo l'addio sventato lo scorso gennaio, continua a essere uno dei più cercati sul mercato e negli ultimi giorni si sono affacciati anche Como e Nottingham Forest. Come riporta Tuttosport, anche la squadra di Fabregas si è informata sulla situazione del classe 2004 (il Como ha bisogno di italiani per la lista UEFA) ma per la Roma continua a essere un incedibile. Niccolò vuole prendersi la mediana giallorossa e Gasp lo considera uno dei punti fermi della squadra anche per la prossima stagione. Discorso diverso, ad esempio, per Mati Soulé che potrebbe partire per scongiurare la cessione di Manu Koné - su cui continua ad esserci l'Arsenal di Arteta.