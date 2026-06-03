1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Greenwood resta l'obiettivo numero uno. Ecco i costi

Il nome che farebbe impazzire Gasperini è sempre uno: Mason Greenwood. Nelle ultime ore si registra un pressing sempre più forte per l'ala destra inglese in uscita da Marsiglia. L'occasione c'è, non è a buon mercato ma muoversi con determinazione e tempestività può essere una chiave importante. Anche perché il Fenerbahce, ad ora l'altro club che pare seriamente interessato, non conosce ancora il suo nuovo presidente (le elezioni ci saranno nel weekend) con tutto quello che ne consegue. Compreso un normale slittamento di alcuni tempi tecnici. La richiesta è superiore ai 50 milioni, la Roma proverà a limarla consapevole della voglia di Gasperini di affiancare Greenwood a Malen. Lo stipendio? Secondo L'Equipe circa 3 milioni a stagione fino al 2029. Questo vuol dire che la Roma dovrebbe garantirgli almeno lo stesso stipendio. Stimando un contratto di cinque anni come all'OM, vorrebbe dire un costo annuo a bilancio di circa 10 milioni di euro a cui andrebbero ad aggiungersi circa 6 milioni di ingaggio lordi. Per ora restano in stand by le altre piste che portano ad esempio a Summerville del West Ham. Si propone anche Alejbegovic, che però non convince a pieno Gasperini.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4