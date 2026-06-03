Il nome di Mason Greenwood continua ad agitare i sonni di Gasperini e dei tifosi della Roma, ma non solo. Il rivale principale al momento è il Fenerbahce, che tra pochi giorni conoscerà il nome del suo nuovo presidente con le elezioni del 6-7 giugno. E ovviamente la sfida tra i due candidati Aziz Yildirim e Hakan Safi è a colpi di promesse di mercato. In particolare quest'ultimo è stato molto chiaro e ha stabilito in almeno un grande esterno offensivo (e non solo) la priorità. Dopo aver confessato i colloqui con Lookman, poi scartato, e il poco interesse per Leao, Safi ha rilanciato così: "Abbiamo raggiunto un accordo con due giocatori della nazionale, li annunceremo anche noi. Ho detto che porterò due stelle mondiali, questo numero potrebbe anche arrivare a tre". E secondo 'Aspor' almeno una di queste stelle sarà un esterno offensivo, con gli indizi che portano proprio a Mason Greenwood, il preferito anche dei turchi.