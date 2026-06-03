Oggi, al massimo domani. Ma non oltre. L'annuncio per ufficializzare Tony D'Amico come nuovo ds della Roma è pronto da giorni e ora che anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati verrà reso pubblico. Il dirigente si legherà con un triennale ai giallorossi nonostante il tentativo di opposizione di Percassi. Ma di fatto già lavora da giorni al dossier di Gasperini per allestire la Roma del futuro. Superato lo scoglio settlement agreement con l'Uefa (la buona notizia è che serviranno meno di 60 milioni per chiuderlo) si passerà a rinforzare un attacco dove sono certi di rimanere solo Dybala e Malen. E se a destra - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - il grande sogno si chiama Greenwood (messo nel mirino anche dal Fenerbahce) a sinistra l'obiettivo numero uno è Summerville del West Ham.

L'olandese parlerà, in questi giorni di ritiro pre-mondiale, proprio con Malen della possibilità di scegliere la Roma rispetto al Tottenham. Summerville per caratteristiche è quello che ricorda più Lookman e partirà sicuramente da Londra dopo la retrocessione del club inglese. In più l'ala 24 enne fa parte della stessa agenzia di Malen, un fattore da non sottovalutare. Poco dietro, scorrendo la lista, compaiono i nomi di Tzolis del Bruges e Sauer del Feyenoord. Una lista dove figura anche Alajbegovic, un pallino dell'ex ds Massara che si sta proponendo negli ultimi giorni. Così come rientra più Scamacca per il quale l'Atalanta ha esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2028. Nomi da Champions e un precampionato da Champions. Dopo l'ufficializzazione dell'amichevole contro il Borussia Dortmund a Ferragosto si lavora anche ai possibili test con Brighton e Barcellona. Lavori in corsa anche nel marketing, si lavora allo sponsor di retro maglia per l'allenamento che ha visto anche il suggestivo ritorno di Barilla in vista del centenario.