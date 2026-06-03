Da giorni si parla quasi solo di lui a Roma: Mason Greenwood. Chiamatelo ossessione, pallino, sogno, per Gasperini è comunque lui l'uomo in grado di dare a svolta all'attacco giallorosso, soprattutto a livello realizzativo. È un giocatore talentuoso sì, ma forse soprattutto cinico a vedere i numeri. Che recitano 48 gol e 17 assist in due stagioni, ormai li conoscono tutti a memoria. Il Marsiglia sa che questo è il momento giusto per cederlo, nonostante il 40% da corrispondere allo United. Lo sa anche la Roma e il suo ds Tony D'Amico, che sarà ufficializzato in queste ore. E l'intenzione è quella di non perdere neanche un minuto: già oggi - o comunque molto a breve - sono previsti dei contatti per l'operazione che sarebbe la più importante e costosa della storia giallorossa a livello economico. L'occasione c'è, non è a buon mercato ma muoversi con determinazione e tempestività può essere una chiave importante. Anche perché il Fenerbahce, ad ora l'altro club che pare seriamente interessato, non conosce ancora il suo nuovo presidente (le elezioni ci saranno nel weekend) con tutto quello che ne consegue. Compreso un normale slittamento di alcuni tempi tecnici.

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Vero è che pure la Roma ha delle priorità, leggasi cessioni e rinnovi. Ma un affare di questa portata va preparato e cucinato con un congruo anticipo. E le idee a Trigoria, per Gasperini e D'Amico, sono abbastanza chiare. Al Marsiglia è arrivato un nuovo ds, Gregory Lorenzi, dopo una vita al Brest. E tra le sue prime dichiarazioni ufficiali l'ammissione di non poter non valutare offerte per Greenwood che è il giocatore più forte della rosa. Soprattutto senza Champions. All'OM è cambiato tutto negli ultimi mesi, compreso il presidente oltre appunto al ds. Ma i rapporti col club francese sono già instaurati, anche grazie all'affare Robinio Vaz di pochi mesi fa con cui la Roma ha versato all'Olympique ben 25 milioni bonus compresi per un calciatore neanche 19enne, più una futura percentuale. Qualche chiamata è partita già in ottica Greenwood, la possibilità di giocare da assoluto protagonista la Champions ovviamente cambia anche le prospettive per il giocatore e il fascino - già importante - che una piazza come quella giallorossa può esercitare.

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Chiaro, non sarà per niente facile visti i costi in ballo: poniamo almenoper il prezzo del cartellino, a questi dovrà aggiungersi ovviamente anche l'ingaggio. Alla cifra è già importante, secondo L'Equipe circafino al 2029. Questo vuol dire che ladovrebbe garantirglinon di certo uno scherzo. Stimando un contratto di cinque anni come all'OM, vorrebbe dire un(che diventano poco meno di 14 in caso di quadriennale) a cui andrebbero ad aggiungersi almenoPer un investimento totale che sulla carta vaInsomma, non una passeggiata. Ma Gasperini è deciso, sacrificherebbe senza grossi problemi anchesull'altare delle plusvalenze, pure per fare spazio ache di certo con un ruolino di marcia come quello in Francia