Gasperini: “Spero di restare a Roma, con una squadra più forte”. Pellegrini può rinnovare

Il tecnico giallorosso sul futuro e il rapporto con la proprietà, poi usa parole al miele per il numero 7. Frattesi resta nel mirino, Arribas piace come post-Dybala

Redazione 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 21:56)

"Se sarò ancora l'allenatore della Roma il primo luglio? Mi auguro di sì, ma devono essere soddisfatte tutte le componenti. L'aspetto principale in ogni caso resta sempre quello di avere una squadra più forte, è prioritario", le parole del tecnico che poi ha detto la sua sul calcio italiano oltre che sul rapporto con i Friedkin e la dirigenza. Gasperini ha 'pungolato' anche Zaragoza, confermando come si aspettasse effettivamente di più da lui: "Indubbiamente sì, ma a gennaio non è mai facile".

Ma con il rush finale della stagione c'è anche il mercato che ricomincia a fare capolino. Se si deciderà di separarsi definitivamente da Paulo Dybala, a Trigoria hanno messo gli occhi su Sergio Arribas, talento dell'Almeria cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid valutato già 20 milioni, gli stessi che chiederebbe il Bayer per il bosniaco Alajbegovic. Massara valuterà anche tanti altri profili, compreso Brandt, considerando anche un big dovrebbe comunque andare via. E a proposito di prossima stagione, ecco i primi possibili piani per il ritiro estivo, forse in montagna oppure in tournée in Asia. Tornando al mercato in Messico parlano anche di Israel Reyes nel mirino dei giallorossi per la difesa.

Di certo si tratterrà Donyell Malen, anche nell'eventualità che non arrivino Champions né Europa League, con una piccola differenza di prezzo. Si parla poi nuovamente di Davide Frattesi come pallino che ancora non se n'è andato, ma probabilmente slegato come affare da quello che l'Inter continua a sognare con Koné. A centrocampo invece potrebbe restare Lorenzo Pellegrini, tanto che Gasperini avrebbe addirittura proposto il suo rinnovo alla società, anche in virtù di un finale di stagione che sta evidenziando un feeling decisamente cresciuto. E intanto il tecnico ne ha parlato bene anche ai microfoni di 'Dazn': "Ha fatto bene tutto l'anno, sono molto riconoscente al gruppo di giocatori che è stato trainante".