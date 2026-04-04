Calciomercato, dal Messico: la Roma segue Reyes per rinforzare la difesa

Il calciomercato estivo si avvicina e la Roma studia già le prossime mosse. Anche in difesa i giallorossi avranno bisogno di rinforzi e tra i nomi seguiti c'è quello di Israel Reyes, centrale classe 2000 del Club América. Come riporta la testata messicana TUDN, soprattutto negli ultimi mesi è finito nel radar di diversi club europei tra cui Benfica e Wolverhampton e il Mondiale che si giocherà in estate sarà un'ulteriore vetrina. Reyes è un difensore centrale versatile, in grado di giocare anche più largo (in nazionale agisce spesso da terzino) e con Gasperini potrebbe giocare da braccetto destro di una linea a tre.