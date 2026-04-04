Massara studia per il dopo-Dybala: c’è Arribas ma serve l’ok di Gasperini

C'è ancora un futuro da programmare. Dal vertice - considerato troppo evasivo da Gasperini - post Roma-Bologna sono ormai passate più di due settimane ed incontri non ce ne sono più stati. Ryan è ripartito prima della partita col Lecce e Dan non si vede dalle parti di Trigoria da ottobre, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Gasp continua a chiedere garanzie per la prossima stagione anche perché Champions o meno la rivoluzione almeno in attacco andrà fatta. Tra i giocatori offensivi l'unico che può sperare nel rinnovo è Pellegrini. Il tecnico se lo terrebbe volentieri, ma ad oggi un'offerta sul tavolo ancora non è arrivata. È disposto ad abbassarsi l'ingaggio, ma servirà necessariamente mettersi a tavolino a trattare. In caso di fumata nera sarà addio a zero. Andranno via Dybala (piace a Flamengo, Fenerbahce, Boca Juniors e in Mls), El Shaarawy, Zaragoza, Venturino (forse) e Ferguson. Trattative avviate fino a questo momento non ce ne sono state ma sono diversi i calciatori offerti e valutati da Massara che ha già iniziato a guardarsi intorno in attesa delle riunioni che arriveranno. Il primo è Brandt che a giugno saluterà il Borussia Dortmund a parametro zero. L'altro è Arribas, trequartista scuola Real Madrid che gioca nell'Almeria in B spagnola. Non è nella lista dei giocatori di Gasperini e prima di alzare l'eventuale pressing servirà il suo ok. Poi ci sono le cessioni. L'ingresso dei nuovi sponsor ha fatto bene alle casse giallorosse, ma dall'addio di (almeno) un big difficilmente si potrà scappare. E i nomi sono i soliti: Svilar, Ndicka, Koné o Soulé.