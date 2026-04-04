Manca sempre meno al ritorno in campo dopo l'ultima sosta nazionali della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite dell'Inter di Chivu a San Siro nel big-match valido per la trentunesima giornata di campionato. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’emergenza infinita che, da mesi, non lascia in pace la squadra. Oltre a Koné, Dybala, Ferguson e Dovbyk, anche Wesley si è aggiunto alla lista degli indisponibili dopo l'infortunio riportato in Nazionale. Torna a disposizione invece Celik (dopo il forfait contro il Lecce) e soprattutto Soulé, out Arena impegnato oggi in Primavera. Questa la lista integrale:
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forzaroma news as roma Inter-Roma, i convocati di Gasperini: ok Soulé, out Arena. Assenti Wesley e Koné
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Inter-Roma, i convocati di Gasperini: ok Soulé, out Arena. Assenti Wesley e Koné
Non prenderanno parte alla trasferta di Milano contro i neroazzurri di Chivu neanche i lungodegenti Dybala, Ferguson e Dovbyk. Torna anche Celik, out con il Lecce
Inter-Roma, i convocati di Gasperini:—
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.
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