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Inter-Roma, i convocati di Gasperini: ok Soulé, out Arena. Assenti Wesley e Koné

Inter-Roma, i convocati di Gasperini: ok Soulé, out Arena. Assenti Wesley e Koné - immagine 1
Non prenderanno parte alla trasferta di Milano contro i neroazzurri di Chivu neanche i lungodegenti Dybala, Ferguson e Dovbyk. Torna anche Celik, out con il Lecce
Redazione

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo l'ultima sosta nazionali della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite dell'Inter di Chivu a San Siro nel big-match valido per la trentunesima giornata di campionato. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’emergenza infinita che, da mesi, non lascia in pace la squadra. Oltre a Koné, Dybala, Ferguson e Dovbyk, anche Wesley si è aggiunto alla lista degli indisponibili dopo l'infortunio riportato in Nazionale. Torna a disposizione invece Celik (dopo il forfait contro il Lecce) e soprattutto Soulé, out Arena impegnato oggi in Primavera. Questa la lista integrale:

Inter-Roma, i convocati di Gasperini:

—  

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Soulé, Venturino, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza.

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