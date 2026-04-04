Inter-Roma, i convocati di Gasperini: ok Soulé, out Arena. Assenti Wesley e Koné

Manca sempre meno al ritorno in campo dopo l'ultima sosta nazionali della stagione. La Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite dell'Inter di Chivu a San Siro nel big-match valido per la trentunesima giornata di campionato. Il tecnico giallorosso deve fare i conti con un’emergenza infinita che, da mesi, non lascia in pace la squadra. Oltre a Koné, Dybala, Ferguson e Dovbyk, anche Wesley si è aggiunto alla lista degli indisponibili dopo l'infortunio riportato in Nazionale. Torna a disposizione invece Celik (dopo il forfait contro il Lecce) e soprattutto Soulé, out Arena impegnato oggi in Primavera. Questa la lista integrale: