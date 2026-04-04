Gasperini netto su Zaragoza: “Mi aspettavo di più, ma a gennaio non è mai facile”

In questa sosta Nazionali diversi temi hanno tenuto acceso il dibattito in casa Roma e tra questi c'è stato anche Bryan Zaragoza. L'ala spagnola, arrivata nella Capitale dal Bayern Monaco via Celta Vigo a gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto che si sarebbe tramutato in obbligo alla qualificazione in Champions o Europa League e al raggiungimento del 50% di presenze da almeno 45', non ha convinto Gian Piero Gasperini e a fine stagione tornerà in Germania con un assegno da 500 mila euro (la penale che il club giallorosso aveva pattuito di pagare ai tedeschi in caso di mancato riscatto). Del rendimento di Zaragoza ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma anche Gasp: "Indubbiamente sì, mi aspettavo di più. Visto il suo tipo particolare di fisicità ci aspettavamo potesse non avere grande continuità ma fosse capace di avere le accelerazioni che a Napoli hanno portato al gol di Malen. Non è mai facile a gennaio, c'è chi si adatta subito ed entra subito in condizione e chi no. Lui fino ad ora ha avuto qualche difficoltà, speriamo che nel momento decisivo possa portare quello che pensavamo e crediamo possa dare".