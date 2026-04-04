In attacco si cercano altre soluzioni: occhi fissi su Arribas e Alajbegovic

Nel frattempo, però, la Roma studia anche le mosse per il futuro. Anche perché alla fine della stagione mancano solo otto partite e poi bisognerà voltare pagina. E allora se - come è molto probabile - dopo 4 stagioni si deciderà di separarsi definitivamente da Paulo Dybala, a Trigoria hanno messo gli occhi su Sergio Arribas, talento dell'Almeria cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Spagnolo classe 2001, è un trequartista mancino che fa della tecnica, del dribbling nello stretto e della capacità realizzativa le qualità principali. Un trequartista moderno, che può andare a giocare anche come esterno offensivo, sia a destra sia a sinistra. Insomma, un attaccante versatile, che in questa stagione ha messo a segno ben 20 gol e piazzato 7 assist nelle 33 partite giocate nella Segunda Liga spagnola. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, club con il quale ha esordito da giovanissimo (nel 2020) sia in Champions League che in Liga con Zidane allenatore. Nell'estate del 2023 si è trasferito all'Almeria, club che attualmente milita nella Liga 2 ed è in lotta per la promozione diretta (l'Almeria è infatti terza, oggi ai playoff, ma a un solo punto dal secondo posto del Deportivo La Goruna che vorrebbe dire promozione diretta). Un profilo che piaceva già all'ex direttore sportivo Florent Ghisolfi (oggi al Sunderland) e che ora potrebbe tornare di moda. Tra i due club, infatti, ci sarebbero già stati dei contatti, anche se la valutazione che dà l'Almeria è molto alta: 20 milioni. Sostanzialmente gli stessi soldi che vuole il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegovic, riscattato pochi giorni fa dai tedeschi per 8 milioni dal Salisburgo. Alajbegovic, però, sembra destinato altrove. E la Roma è lì, che ci pensa su. Seriamente.