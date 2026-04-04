Mercato Roma, senza Europa aumenta il prezzo di Malen: i dettagli sull’operazione

Otto gol nelle prime 12 partite in giallorosso: un impatto da top player assoluto. La Roma vuole ripartire da Donyell Malen e, anche senza l'obbligo di riscatto (che scatterebbe al 50% delle presenze e la qualificazione almeno in Europa League), l'intenzione è quella di chiudere l'operazione con l'Aston Villa. Ma c'è una differenza: senza Europa, il prezzo complessivo del trasferimento passerebbe da 27 a 27,5 milioni di euro - come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero. Una differenza di 500mila euro, quasi minima nel mondo del calcio. In ogni caso, il pagamento avverrà in tre rate e permetterà ai giallorossi di contabilizzare solo una parte nel bilancio del prossimo 30 giugno (un grande aiuto per il Fair Play finanziario).