Roma, Frattesi resta un pallino. Ma l’affare con l’Inter per Koné è slegato: ecco perché

La telenovela Frattesi potrebbe vivere un nuovo capitolo nel mercato estivo. Secondo Matteo Moretto, che ne parla sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma continua a seguire con grande interesse il centrocampista dell'Inter, che resta un vero e proprio pallino. Contestualmente i nerazzurri apprezzano tantissimo le qualità e le caratteristiche di Koné, che piace a tutta quanta la dirigenza e lo staff tecnico ad Appiano Gentile."La Roma dovrà fare delle plusvalenze e cercherà di incassare, ma se Inter e Roma dovessero unire le due operazioni la Roma non riuscirebbe a raggiungere questo obiettivo. Le operazioni quindi si concluderebbero separatamente, ed è questo il nodo sulla struttura dell'affare. Ad ora nessun dialogo concreto tra le squadre, ma solo apprezzamenti", conclude Moretto.