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forzaroma calciomercato as roma Roma, Frattesi resta un pallino. Ma l’affare con l’Inter per Koné è slegato: ecco perché

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Roma, Frattesi resta un pallino. Ma l’affare con l’Inter per Koné è slegato: ecco perché

Roma, Frattesi resta un pallino. Ma l’affare con l’Inter per Koné è slegato: ecco perché - immagine 1
Il centrocampista nerazzurro continua a suscitare l'interesse del club giallorosso, ma il nodo è la struttura di una possibile operazione incrociata con il francese
Redazione

La telenovela Frattesi potrebbe vivere un nuovo capitolo nel mercato estivo. Secondo Matteo Moretto, che ne parla sul canale Youtube di Fabrizio Romano, la Roma continua a seguire con grande interesse il centrocampista dell'Inter, che resta un vero e proprio pallino. Contestualmente i nerazzurri apprezzano tantissimo le qualità e le caratteristiche di Koné, che piace a tutta quanta la dirigenza e lo staff tecnico ad Appiano Gentile."La Roma dovrà fare delle plusvalenze e cercherà di incassare, ma se Inter e Roma dovessero unire le due operazioni la Roma non riuscirebbe a raggiungere questo obiettivo. Le operazioni quindi si concluderebbero separatamente, ed è questo il nodo sulla struttura dell'affare. Ad ora nessun dialogo concreto tra le squadre, ma solo apprezzamenti", conclude Moretto.

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