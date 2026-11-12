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Mercato, caccia agli attaccanti: spunta Kevin

Gasperini pensa al mercato e per chiudere il roster con 25 calciatori, ne chiede altri 2. E qui c’è la nuova via. Non più l’esterno offensivo e quello di centrocampo, ma due attaccanti, senza stare a guardare se di piede mancino o destro. Inizialmente D’Amico avrebbe dovuto cedere Rensch per prendere il laterale (quinto) sinistro che non c’è in rosa, ma il nuovo/lungo infortunio di Pellegrini e la confermata scarsa affidabilità di Dybala hanno spostato l’obiettivo sulle punte. Tra i nomi spunta anche Kevin del Fulham. Il 23enne gioca col contagocce in Premier: appena 75 minuti da inizio stagione ad oggi anche a causa del modulo del tecnico Arbeola che preferisce due trequartisti al posto delle ali. In lista c'è sempre Endrick oltre a Lookman. L'esterno di centrocampo (un vice Wesley) non è una priorità, ma la Roma continua a monitorare la situazione relativa ad Alejandro Balde, terzino sinistro classe 2003. Lo spagnolo non sta trovando spazio nel Barcellona di Flick e a gennaio potrebbe salutare il Camp Nou. Novità sul FFP: il verdetto della UEFA sul settlement agreement della Roma, in tema di Financial Fair Play, arriverà a maggio.

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