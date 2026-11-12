Il verdetto della UEFA sul settlement agreement della Roma, in tema di Financial Fair Play, arriverà a maggio. Non è dunque novembre il mese decisivo: il processo è lungo e non avrà riflessi diretti sul mercato di gennaio. Indiretti, forse sì. La valutazione riguarderà dunque tre elementi: il bilancio al 30 giugno 2026, le operazioni chiuse - scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - successivamente nella finestra estiva (la famosa tolleranza nell'anno del Mondiale) e, appunto, il costo squadra di cui sopra. Cosa cambia per il mercato di gennaio? La Roma non avrà mano libera. Non può considerarsi fuori dal settlement, perché la UEFA valuta la tendenza: in negativo, certo, ma anche in positivo, considerando i ricavi della Champions in corso.