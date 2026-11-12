Lookman? Nì. Il nigeriano è uno dei nomi finiti sul taccuino di D'Amico per rinforzare l'attacco della Roma. L'obiettivo del direttore sportivo è chiaro: mettere a disposizione di Gasperini gli ultimi tasselli per competere su tutti i fronti. Endrick resta il nome in cima alla lista, ma nelle ultime ore è emersa anche la pista che porta all'ex Atalanta. Un giocatore che Gasp conosce alla perfezione. È stato proprio il tecnico piemontese a valorizzarlo e a trasformarlo in uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Tanto da convincere l'Atletico Madrid a investire milioni per portarlo in Spagna. L'avventura nella capitale spagnola, però, non sta andando come previsto. Dopo un ottimo inizio, Lookman ha iniziato a fare più fatica. Gioca poco e incide ancora meno. Una situazione che sta alimentando le prime riflessioni sul suo futuro e le ipotesi di un possibile addio. Ma non a gennaio. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, Alemany non vorrebbe lasciarlo partire senza avere prima individuato un'alternativa concreta. Il messaggio è chiaro: prima deve arrivare un sostituto, poi si potrà ragionare sulla cessione del nigeriano. E trovare a gennaio un giocatore con le sue caratteristiche non sarà semplice. Ecco perché la pista potrebbe scaldarsi soprattutto in estate.