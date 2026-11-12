Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Nations League contro la Francia queste le parole del difensore centrale della Roma: "Loro sono tutti grandi giocatori, ma noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre qualità. Ovviamente servirà attenzione al loro reparto offensivo perché sono tutte stelle". Il giocatore ha poi aggiunto: "Una bellissima partita, affrontiamo una grande squadra in uno stadio bellissimo quindi daremo sicuramente il massimo. Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità". Ghilardi partirà dalla panchina a San Siro.