Le parole del difensore: "Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità"
Ghilardi: "Tanta emozione per l'esordio in Champions. Vogliamo vincere anche col Napoli"
Daniele Ghilardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Nations League contro la Francia queste le parole del difensore centrale della Roma: "Loro sono tutti grandi giocatori, ma noi dobbiamo essere tranquilli e sicuri delle nostre qualità. Ovviamente servirà attenzione al loro reparto offensivo perché sono tutte stelle". Il giocatore ha poi aggiunto: "Una bellissima partita, affrontiamo una grande squadra in uno stadio bellissimo quindi daremo sicuramente il massimo. Per me è la seconda volta, siamo tanti giovani e tutti molto forti, spero che tutti possano far vedere le proprie qualità". Ghilardi partirà dalla panchina a San Siro.
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