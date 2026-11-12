Endrick, Gittens, Lookman ma anche Kevin del Fulham. Gasperini ha chiesto rinforzi in attacco a gennaio e il ds D'Amico al momento è concentrato sul reparto offensivo. L'esterno di centrocampo (un vice Wesley) non è una priorità, ma la Roma continua a monitorare la situazione relativa ad Alejandro Balde, terzino sinistro classe 2003. Lo spagnolo non sta trovando spazio nel Barcellona di Flick e a gennaio potrebbe salutare il Camp Nou - almeno in prestito: come riporta il quotidiano spagnolo Sport, in caso di addio la Roma resta la prima scelta, ma al momento la trattativa è bloccata. Un ingaggio elevato (da circa 5,5 milioni netti) e una formula che non mette d'accordo i club hanno fermato ogni discorso. L'agente Jorge Mendes sta cercando di sbloccare l'affare, ma il ds D'Amico è concentrato sui colpi in attacco e un acquisto sulle corsie è rimandato a fine gennaio - se non addirittura a giugno.