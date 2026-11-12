Le parole di Pinto: "In Colombia ci sono giocatori molto più preparati, molto più maturi, che potrebbe convocare e valutare"

Redazione
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Devis Vasquez ha ritrovato la nazionale dopo tre anni. La Colombia lo ha convocato per le amichevoli in programma, ma la chiamata non è piaciuta a tutti. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato l'ex ct Pinto. Queste le sue parole ai microfoni di Futbolred: "Dirò una cosa azzardata, ma con grande franchezza: non so se ci sia lo zampino dei procuratori. Ma come si fa a convocare un ragazzo che nemmeno gioca e che a volte non va neppure in panchina? Ha disputato due partite in un anno. E lascia fuori portieri che giocano nel campionato colombiano o in altri campionati sudamericani. No, non ha senso. In Colombia ci sono giocatori molto più preparati, molto più maturi, che potrebbe convocare e valutare".

Vasquez AS Roma v US Sassuolo

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