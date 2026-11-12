Una pausa che permetterà ai giallorossi di recuperare diversi giocatori tra cui Rensch. Il terzino olandese è sempre più vicino al rientro e il messaggio sui social lo conferma: "Back in a bit" ("Torno fra poco"). Un post composto da diversi scatti, incluso quello di Donyell Malen alle prese con il golf virtuale - che ovviamente è già diventato virale. Nei commenti è subito arrivato il messaggio ironico di Gollini che ha mostrato la sua incredulità davanti al nuovo hobby dell'olandese con un "NO WAY" ("Non ci credo") taggando l'attaccante.