L'attaccante sta sperimentando un nuovo hobby particolare. La foto pubblicata da Rensch sui social è già virale
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Una pausa che permetterà ai giallorossi di recuperare diversi giocatori tra cui Rensch. Il terzino olandese è sempre più vicino al rientro e il messaggio sui social lo conferma: "Back in a bit" ("Torno fra poco"). Un post composto da diversi scatti, incluso quello di Donyell Malen alle prese con il golf virtuale - che ovviamente è già diventato virale. Nei commenti è subito arrivato il messaggio ironico di Gollini che ha mostrato la sua incredulità davanti al nuovo hobby dell'olandese con un "NO WAY" ("Non ci credo") taggando l'attaccante.
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