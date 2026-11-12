Di strappo lo è di certo, gioca (da ala sinistra) pochissimo nel suo club ed è brasiliano. Ma non stiamo parlando di Endrick che resta comunque il primo obiettivo per l’inverno. Tra gli obiettivi della Roma per rinforzare l’attacco resiste, infatti, anche il nome di Kevin del Fulham. Il 23enne gioca col contagocce in Premier: appena 75 minuti da inizio stagione ad oggi anche a causa del modulo del tecnico Arbeola che preferisce due trequartisti al posto delle ali. Così al posto di Kevin gioca sempre Iwobi. Il suo entourage sta cercando proposte dopo che in estate il nome del brasiliano era stato accostato anche alla Roma. A Gasperini, a dire il vero, piace dai tempi dello Shakthar quando Kevin era considerato uno dei baby talenti del calcio mondiale. Diciassette gol e 10 assist in Ucraina, prima del passaggio (difficile) in Premier per ben 40 milioni di euro. Il Fulham non vuole deprezzarlo ulteriormente e potrebbe pensare al prestito a gennaio. La Roma monitora la situazione.