Istruzioni per il mercato. Della Roma, a gennaio. Sono indicazioni che escono da Trigoria. E che uniscono il pensiero (e l’ambizione) di Gasperini e l’attenzione (e il realismo) della proprietà. Sono semplici, ma al tempo stesso non definitive. Nel senso che nelle prossime settimane andranno aggiornate e comunque condivise. Chi si deve occupare delle nuove negoziazioni è al lavoro. Da inizio settembre. Non basta, però. Perché ogni mossa andrà valutata e approvata (o bocciata) dalla famiglia Friedkin. D’Amico lo sa, essendoci già passato durante l’estate. "La Roma è competitiva, ma non numericamente". E’ l’ultima frase pronunciata da Gian Piero dopo il successo all’Olimpico contro il Sassuolo e prima di questa sosta per le nazionali. Nella stessa serata anche il ds giallorosso si è esposto più o meno allo stesso modo. Svelando, si fa per dire, anche il ruolo del giocatore da prendere. L’esterno alto di strappo.

La chiarezza c’è. E anche la volontà di intervenire ad inizio 2027 per migliorare la rosa. Ma bisogna tornare a quanto chiede Gasperini. Che ha 23 calciatori in rosa e che quindi contando i 3 portieri ha solo 20 giocatori di movimento, compreso Lulli che ha rischiato di andar via al fotofinish per fare esperienza, come spesso accade per chi ha la sua eta.

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Gian Piero, anche per chiudere il roster con 25 calciatori, ne chiede altri 2. E qui c’è la nuova via. Non più l’esterno offensivo e quello di centrocampo, ma due attaccanti, senza stare a guardare se di piede mancino o destro. Inizialmente D’Amico avrebbe dovuto cedere Rensch per prendere il laterale (quinto) sinistro che non c’è in rosa, ma il nuovo/lungo infortunio die la confermata scarsa affidabilità di Dybala hanno spostato l’obiettivo sulle punte. L’esterno mancino di centrocampo diventa un di più. Se c’è la possibilità bene, prestito secco di Oosterwolde, in caso contrario il problema sarà risolto la prossima estate. A questo punto D’Amico si dovrà concentrare sue due attaccanti. E’ il primo step. Ma qui subentra la proprietà. Che ancora non si è pronunciata con il ds sul budget per le operazioni di gennaio. In pieno settlement agreement, alcuni paletti sono da rispettare. Lane comincerà a discutere a fine mese (o a inizio dicembre) con l’Uefa e, anche se la sanzione è prevista in primavera, è quasi certo che tra un mese e mezzo la famigliasarà comunque condizionata dagli impegni presi nel rispetto del Fair Play Finanziario.D’Amico, pur non avendo ricevuto ancora alcuna comunicazione ufficiale, ha gà capito come dovrà comportarsi. Affari in prestito. Entrambi. Evitando pure di sforare il tetto del monte ingaggio. Secondo step: individuare i giocatori adatti. Quelli trattati in estate vanno bene: Luiz Henrique,e Gittens. Ovviamente Endrick. Ma per chiudere trattative in stile Malen, prestito con obbligo (volendo anche con diritto) di riscatto, è presto. Perché bisogna andare a trovare giocatori allenati e contemporaneamente in contrasto con allenatore o club. Gente pronta e vogliosa di cambiare squadra. Oggi magari stanno bene dove sono e tra qualche settimana invece sbuffano. La Roma sta lavorando proprio in questa direzione, cercando chi è scontento, come accadde all’olandese con Emery all’Aston Villa. Ma c’è da attendere, anche perché con infortuni e squalifiche, gli allenatori e i dirigenti spesso cambiano idea su giocatori magari scartati e subito riabilitati. Oltre ai tentativi estivi, ecco il procuratore diche fa sapere, in Italia e non solo, come il suo assistito, poco utilizzato da Simeone, sta spingendo per lasciare l’Atletico Madrid. Non è nuova la posizione di Endrick, già vicino allain estate. Il brasiliano chiede di giocare di più. Al Real Madrid non ha spazio. Mourinho però se lo tiene stretto e soprattutto ha già fatto sapere che non agevolerà i. Gasperini, dunque, aspetta di sapere se e come verrà accontentato. Nessuno ha parlato con lui. Nè Dan, nè Ryan e nè Corbin. Tantomeno può esporsi Galantic. Nessun vertice, al momento, è in calendario.andrebbe benissimo a Gian Piero che avrebbe bisogno anche l’esterno di gamba e potenza. Che in rosa manca. Promessa non mantenuta dall’anno scorso.