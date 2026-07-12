Il futuro di Matias Soulé è ancora tutto da definire. L'argentino ieri sera è tornato nella Capitale e sulla sua permanenza alla Roma non si è sbilanciato: "Sinceramente non so se resterò". Parole che aprono le porte a qualsiasi scenario, dopo che fino allo scorso 30 giugno il numero 18 era stato considerato il più sacrificabile in ottica FFP. E dalla Premier League continua a crescere il numero delle squadre accostate all'attaccante di Mar del Plata. Come riportato da Il Messaggero, infatti, Soulé ha raccolto l'interessamento del Sunderland (dell'ex giallorosso Ghisolfi), del Fulham e del Bournemouth. La richiesta della Roma è di 35 milioni di euro e il ds D'Amico attende offerte per l'argentino.