La Roma guarda alla galassia Chelsea. I due nomi più caldi per il mercato in entrata sono quelli di Garnacho e Moreira. Due operazioni complicate, ma unite da un filo comune. Il primo è in uscita dal Chelsea. I Blues, però, al momento chiedono 50 milioni per lasciarlo partire. La stessa cifra richiesta dallo Strasburgo per Moreira, esterno di proprietà del club francese. Numeri importanti, che rendono entrambe le trattative difficili. Non impossibili. E con il passare delle settimane lo scenario potrebbe cambiare. La Roma, infatti, può contare su un fattore particolare: la multiproprietà. Garnacho e Moreira, infatti, sono legati dalla stessa proprietà. Il Chelsea e lo Strasburgo fanno parte di BlueCo, il consorzio statunitense guidato da Todd Boehly.

Il club francese è diventato, di fatto, una società dove far crescere giovani talenti prima di un possibile salto nei grandi palcoscenici. Un legame che potrebbe aiutare la Roma. I giallorossi potrebbero infatti sedersi a un unico tavolo con la galassia BlueCo per provare a costruire una maxi operazione. Lo scenario è quello di un pacchetto complessivo. Un accordo che possa permettere a tutti di venirsi incontro: il Chelsea con Garnacho, lo Strasburgo con Moreira e la Roma con una formula più sostenibile. Come riportato da Alfredo Pedullà, proprio il fattore multiproprietà potrebbe diventare un elemento decisivo nella doppia trattativa. La Roma ci pensa. Due talenti, un solo filo conduttore. E un asse con Londra che può diventare una strada da percorrere.