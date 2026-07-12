Il tempo stringe e la Roma si muove. A Trigoria il lavoro è continuo: l'obiettivo è costruire un attacco all'altezza delle ambizioni giallorosse. Dopo Greenwood, sfumato definitivamente, il club non vuole perdere altro tempo. La società vuole dare a Gasperini gli strumenti necessari per affrontare una stagione da Champions. Garnacho resta il nome più caldo sul taccuino di D'Amico. Ma non è l'unico profilo seguito dalla Roma. Negli ultimi giorni ha preso quota anche il nome di Diao. L'attaccante del Como piace e può rappresentare un'opzione concreta per il reparto offensivo giallorosso. La valutazione sembrava aggirarsi intorno ai 30 milioni. Ma la cifra potrebbe essere molto più alta. L'indizio arriva proprio da Dan Friedkin. Il magnate americano, proprietario anche dell'Everton, a giugno aveva offerto - come riporta tuttomercatoweb - 45 milioni di euro al Como per il talento senegalese. La risposta di Suwarso era stata netta: no. Il club lariano vuole valorizzare i suoi gioielli e non intende privarsi così facilmente di Diao. Dopo il rifiuto, l'Everton si è defilato. Ora è la Roma a essere entrata in corsa. Ma la strada non è semplice. Le alte richieste del Como e la concorrenza di Sporting e Galatasaray rappresentano due ostacoli importanti per la trattativa.