I nomi più caldi del calciomercato della Roma in queste ore sono due: Alejandro Garnacho e Diego Moreira. Quello che accende maggiormente i tifosi giallorossi, ovviamente anche per ragioni di 'fama' e ruolo, è il 22enne argentino. Separato in casa al Chelsea, non si allena agli ordini di Xabi Alonso e il club londinese sta lavorando per una sua cessione. Ma a titolo definitivo. E a una cifra elevata: 40-50 milioni, considerando anche che il 10% finirà al Manchester United. Ed è qui che la società giallorossa, inizialmente orientata a portare il classe 2004 nella Capitale in prestito con diritto di riscatto, trova degli ostacoli. Che però il ds D'Amico vorrebbe aggirare con un'operazione 'alla Malen'. Come riportato da Il Messaggero, infatti, il direttore sportivo della Roma ha intenzione di inserire alcune condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto, come gol o qualificazione in Champions dei giallorossi. Come accaduto poche settimane fa con Malen, per la gioia di tutti. Intanto, c'è da fare i conti anche con la concorrenza di club inglesi, spagnoli e arabi.