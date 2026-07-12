Manu Koné ha abbagliato il mondo. Il suo talento è ormai sotto gli occhi di tutti. Le prestazioni con la Francia hanno attirato l'interesse di diversi top club. Uno su tutti il Manchester United. I Red Devils pensano al centrocampista per rinforzare il reparto e andare a caccia di quella Premier che manca da troppi anni. Ma non c'è solo lo United. Come riporta TeamTalk, anche il Liverpool ha riacceso l'interesse per il francese. Un primo timido sondaggio dei Reds era arrivato già qualche settimana fa. Il Mondiale, però, ha cambiato tutto. La Roma osserva. Ma non ha intenzione di privarsi di uno dei suoi top. Koné è centrale nel progetto e Gasperini vuole puntare ancora su di lui. Soprattutto in una stagione che vedrà i giallorossi protagonisti in Champions. La richiesta del club parte dai 50 milioni di euro. Una cifra che può solo aumentare. Soprattutto se Manu dovesse continuare a questi ritmi anche in semifinale e nell'eventuale finale.