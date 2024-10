Frattesi a Pellegrini: “Me lo terrei stretto”. Zalewski: “Roma il meglio per me”

Non è proprio un periodo felice per Lorenzo Pellegrini, che in campo non riesce ancora a incidere in positivo e soprattutto resta contestatissimo. I fischi non lo hanno abbandonato neanche con la Nazionale, ma di certo i compagni sono ancora tutti con lui. A partire da Davide Frattesi:"A me dispiace veramente tanto. Lorenzo è una bravissima persona e poi come calciatore è forte: io guardo le partite della Roma e quando viene qui può sembrare un'altra persona. Io penso che un capitano così, molto equilibrato e che pensa agli altri, bisogna tenerselo stretto". Destino e momento opposto per Niccolò Pisilli, che contro il Belgio è diventato il più giovane esordiente romano e romanista in nazionale nella storia giallorossa. Chi invece aspetta finalmente di esordire in giallorosso è Mats Hummels, che ha già rivelato quale sarà la sua prima partita da titolare, quella contro la Dinamo Kiev in Europa League:"Sono pronto e se non fosse stato per la febbre sarei partito dall'inizio anche a Monza". Oggi a Trigoria nuovo allenamento, che ha visto però ancora out sia Paulo Dybala che Stephan El Shaarawy. L'argentino, che potrebbe tornare in gruppo lunedì, è stato pesantemente criticato da Angelo Di Livio per la questione infortuni: "Dybala non è un giocatore finito, ma sta sempre male. Diventa un problema anche per l'allenatore, perché si fa male anche salendo le scale".