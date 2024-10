Nations League, Polonia-Portogallo 1-3: Zalewski titolare e in campo 76 minuti

Mentre resta in piedi il discorso rinnovo con la Roma, Nicola Zalewski cerca di rimettere minuti nelle gambe dopo le ultime settimane out con i giallorossi fino al ritorno a Monza. L'esterno classe 2002 è stato scelto dal ct della Polonia Michal Probierz nella formazione titolare che affronta in casa il Portogallo nella terza giornata della Nations League. Match fondamentale soprattutto per i polacchi che erano a quota tre punti mentre i lusitani cercavano la terza vittoria su tre. E alla fine l'hanno trovata grazie al 3-1 finale per i gol di Bernardo Silva, Ronaldo e l'autorete di Bednarek. Per Zalewski 76 minuti in campo, sostituito da Ameyaw. Gol della bandiera polacco di Zielinski due minuti dopo l'uscita dal campo del giocatore romanista.