Saelemaekers a Madrid per un match tra youtuber. E il barbiere dei vip gli rifà il look

In queste ultime settimane tra gli assenti più pesanti in casa Roma c'è stato sicuramente Alexis Saelemaekers, che fino al match di Genova in cui si è infortunato si era dimostrato già importantissimo. Il belga in queste ore è volato a Madrid, dove ha incontrato Raphahelo, uno dei barbieri più famosi in Francia insieme ad alcuni amici. Poi tutti via verso il Civitas Metropolitano dove questa sera scendono in campo Spagna e Francia nella Eleven All Stars, un match organizzato da AmineMaTue in cui si affrontano due selezioni di streamer e youtuber: si tratta una sorta di ritorno dopo quello giocato nel 2022. Dalle storie su Instagram di uno dei presenti si vede come Saelemaekers debba ancora camminare con le stampelle a quasi un mese dall'operazione al malleolo per l'infortunio riportato contro il Genoa.