Zalewski rivela: “Ero a un passo dal Galatasaray, ma ho cambiato idea”

È stato un mese complicato per Nicola Zalewski era stato messo fuori rosa dopo il mancato trasferimento al Galatsaray ed è stato reintegrato di recente con Ivan Juric che lo ha anche schierato nell'ultima gara contro il Monza. Il polacco, impegnato in Nations League con la sua nazionale, ha rilasciato un'intervista a TVP Sport in cui ha parlato della vicenda che lo ha visto protagonista. Ecco le sue parole: "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me. Recentemente ho giocato e sono rientrato normalmente in rosa e ne sono molto contento. Il mio obiettivo è giocare a calcio e divertirmi".