Dybala testimonial, Gancikoff per lo stadio

Corsa e intensità, partitelle a campo ridotto, ritmo sempre altissimo. Ivan Juric in questi giorni sta cercando di stimolare al massimo quelli che sono rimasti a Trigoria e che non sono in giro per l'Europa con le rispettive nazionali, scrive La Gazzetta dello Sport. L'obiettivo è di motivare al massimo il gruppo e di caricarlo a dovere per la sfida all'Inter. Dove tornerà sicuramente titolare Paulo Dybala, che ieri ha prestato il suo volto per la campagna promozionale del film "Venom: The Last Dance", il nuovo capitolo della saga che arriverà nei cinema italiani il 24 ottobre. Il campione argentino, con la sua ¡conica "Dybala Mask", è il protagonista dello spot girato tra le strade di Roma, in cui si trasforma in Venom, il potente simbionte Marvel interpretato da Tom Hardy. Intanto dello stadio in casa Roma da ora in poi si occuperà Nicholas Gancikoff Carrega, 50 anni, in passato impegnato con gli stadi di Inter e Milan.