Di Livio duro su Dybala: “Si fa male salendo le scale, così diventa un problema”

"Dybala non è un giocatore finito, ma ha un problema sto ragazzo, perché sta sempre male. Io se fossi in lui cercherei di capire bene il motivo di questi problemi muscolari. Mi confronterei anche come uno specialista, penso che lo abbia già fatto. Diventa un problema anche per l'allenatore perché deve essere pronto ad avere una squadra senza Dybala perché si fa male anche salendo le scale. Diventa un problema. Capisco adesso perché quando la Juve lo ha esposto sul mercato si è fatta avanti solo la Roma".